Суд оштрафовал петербургскую епархию на 100 тыс. рублей  за ненадлежащее содержание подворья Городищенского монастыря

Суд установил, что религиозная организация допустила нарушение требований сохранения, использования и государственной охраны объекта культурного наследия федерального значения "Дома жилые", входящего в состав объекта "Подворье Городищенского монастыря Рождества Богородицы" и содержала фасады объекта в ненадлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии.





В ходе проверки было установлено, что объект находится в неудовлетворительном состоянии, территория объекта не огорожена, южный и восточный фасады закрыты баннером, дворовый фасад открыт для доступа посторонних лиц.





Представитель епархии объяснил суду, что организация не имеет постоянного источника дохода, а деятельность осуществляется за счет пожертвований, которые в первую очередь идут на восстановление часовни.

Кроме того, суд оштрафовал на 100 тысяч рублей местную религиозную организацию «Приход храма святых апостолов Петра и Павла в Знаменке» за рганизацию самовольных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Церковь Святых апостолов Петра и Павла».









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