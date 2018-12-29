Город приостановил разрыв контракта с “Метростроем”, шестая линия метро останется за предприятием

ОАО “Метрострой” 21 января лишился трех контрактов из четырех. Ранее за предприятием были закреплены контракты по строительству Красносельско-Калининской линии, Фрунзенского радиуса, Лахтинско-Правобережной и Невско-Василеостровской линий.





На сегодняшний день известно о расторжении только трех контрактов, четвертый остается за “Метростроем”.





Однако в ведомстве сообщили, что если сроки будут срываться, то придется приостановить и контракт по строительству шестой линии петербургского метрополитена.