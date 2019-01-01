Матвиенко открыла новый комплекс зданий для УМВД на Васильевском острове

Новые постройки включили в себя административную часть, изолятор временного содержания, базу кинологической службы и технические помещения. Отныне у служащих появилась и собственная автомобильная стоянка.



Также на территории нового участка РУВД появилось помещение с тренажерами и боевым тиром.



Участниками торжества стали председатель СФ Валентина Матвиенко и начальник ГУ МВД России Сергей Умнов, а также другие главы ведомств.



(Егор Сомкин, Gazeta.SPb)