Прокуратура сдвинула с “мертвой точки” дело о сексуальном насилии в поселке Коммунары

Спустя время жительница Гатчинского района решила обратиться в прокуратура, чтобы ее дело начали расследовать правоохранительные органы. Об этом пишет “47news” со ссылкой на прокуратуру.





Ранее женщина обратилась в полицию с заявлением, что совершенное в поселке Коммунар с ней сексуальное насилие осталось не расследовано. Также заявительница сообщила, что перед тем, как надругаться, нападавший избил ее.





Прокуратура после проверка выявила, что дело было зарегистрировано и дальше никаких действий не последовало.





После вмешательства надзора было возбуждено уголовное дело по статье “насильственные действия сексуального характера”.