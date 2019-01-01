Движение на трассе «Кола» в Ленобласти восстановлено

Движение на федеральной трассе Р-21 с 14:10 было организовано в реверсивном режиме в связи с устранением последствий ДТП. Представители подрядной организации оперативно прибыли к месту аварии, вызвали эвакуатор.





С 18:10 движение на участке полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме, сообщили Gazeta.SPb в ФКУ Упрдор "Северо-Запад". Претензий со стороны ГИБДД по факту данного ДТП к дорожным органам нет. В результате столкновения никто не пострадал.



Напомним, 24 января около 13:00 24 января на участке автодороги Р-21 произошло ДТП с участием двух грузовых и двух легковых автомобилей.



