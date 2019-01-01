В Калининском районе решили бороться со снегом по принципу “СтопХам” и оставлять на автомобилях наклейки #НеБудьЖдуном

Про масштабную акцию сообщает администрация Калининского района Санкт-Петербурга. Там отмечают, что каждый год коммунальные службы сталкиваются с автовладельцами, который мешают уборке снега в районе. Объявления и запрещающие знаки не действуют, и активисты решили пойти на радикальные меры. В районе запустили акцию под хештегом #НеБудьЖдуном









Фото: администрация Калининского района



Наклейки будут размещать на автомобилях. В администрации уверены, что такие листовки смогут побудить автовладельцев убрать свои машины. Также машины будут фотографировать и размещать фотографии в социальных сетях.





Такая акция, отмечают в администрации, должна дать свои плоды и помочь коммунальщикам быстрее справиться со снежными завалами на дорогах и во дворах.