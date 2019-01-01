СКА объявил состав на матч с «Барысом»

в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на официальной странице петербургского клуба «Вконтакте».





В первую пятерку вошли: Кручинин, Дацюк, Плотников, Гавриков, Рундблад.

Во второй сыграют: Кузьменко, Бывальцев, Барабанов, Хафизуллин, Земченок.

В составе третьей пятерки — Гусев, Прохоркин, Якупов, Белов, Зуб.

В последней — Дергачев, Каблуков, Кетов, Семин, Подколзин.





Ворота армейцев с берегов Невы будет защищать Хелльберг. Шестеркин в запасе.





Матч состоится в Петербурге в Ледовом дворце. Начало в 19.30 по московскому времени.



Отметим, что СКА находится на втором месте в Западном конференции, имея в своем активе 83 очка. «Барыс» на «Востоке» находится на четвертой строчке с 71 очком.









Фото: ХК СКА









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