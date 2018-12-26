Задолженность по зарплате в Петербурге за прошлый год составила 445 млн рублей





Размер причиненного ущерба по уголовным делам оценивается в 445 млн рублей, из которых 334 млн рублей возмещено путем выплаты задолженности сотрудниками. Кроме того, обеспечительный арест на имущество составляет более 172 млн рублей.





В прошлом было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты 524-м работникам ЗАО «СМУ-11 Метрострой» заработной платы на сумму почти в 78 млн. рублей.





Ранее сообщалось о том, что в «Метрострое» заявили, что забастовка рабочих связана с задержкой оплаты со стороны КРТИ. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





В течение прошлого следственными подразделениями Главного следственного управления было возбуждено 105 уголовных дел по статье «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат», сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете по Петербургу.