В Петербург на SPb Ladies Trophy прилетела Мария Шарапова

Спортсменка, носящая титул экс-первой ракетки мира, станет участником турнира St. Petersburg Ladies Trophy, который начнется в Санкт-Петербурге 28 января и продлится до 3 февраля, сообщили организаторы мероприятия.

По словам организаторов, спортсменка посетит Петербург с группой личной поддержки, состоящей из двух тренеров, физиотерапевта и Марииной матери.

Принимая во внимание тот факт, что известная спортсменка впервые увидит Северную столицу, организаторы решили провести Марии небольшой тур по интересным и значимым местам города.



Напомним, что Gazeta.SPb писала о том, что Шарапова намерена посетить Санкт-Петербург для участия в теннисном турнире.



(Егор Сомкин, Gazeta.SPb)