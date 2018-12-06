Жители Васильевского острова сфотографировали гало над Петербургом (ФОТО)

Своим наблюдением и фотографиями поделились пользователи социальных сетей. Необычное природное явление или оптический феномен зафиксировали жители Васильевского острова.





“Прямо сейчас над корабельным фарватером Гало над Невой. С Кожевенной линии видно”, - сообщали очевидцы.





Напомним, что разновидностей гало существует много и вызваны они ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 5—10 км в верхних слоях тропосферы. А вид и форма гало зависит от расположения кристаллов, поэтому оно всегда разное.





Фото: Группа “Живем на Васильевском. Васильевский остров”