Специалисты назвали самый “обледенелый” район Петербурга

Также жилищный комитет проверил Калининский, Невский и Фрунзенский районы города. Сотрудники проверили качество уборки кровель многоквартирных домов и дворов.





Самым снежным оказался Петрограсдкий район, там сотрудники инспекции нашли наибольшее количество замечаний в связи с наличием наледи на кровлях. Из 18 проверенных домов на 12 имелись снежно-ледяные образования. А три дома и вовсе не были ограждены в зонах опасных для пешеходов.





Замечания инспекции были направлены в районные администрации государственной жилищной инспекции Петербурга и прокуратуре.