В результате ДТП на Измайловском пострадал шестилетний ребенок

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ДТП произошло 24 января в 10.45 на Измайловском проспекте. Volkswagen двигался по Измайловскому проспекту и поворачивал налево на Троицкий проспект. Hyundai двигался по Измайловскому в направлении от набережной реки Фонтанка в сторону 13-ой Красноармейской. ДТП произошло в результате нарушения одним из водителей требований уступить дорогу при проезде нерегулируемых перекрестков.





В результате ДТП пострадали пассажир Hyundai - 78-летняя пожилая женщина и находившийся в Volkswagen шестилетний летний ребенок. Проводится проверка.









На Измайловском проспекте произошло ДТП с участием Volkswagen и Hyundai, сообщили Gazeta.SPb в Управлении ГИБДД ГУ МВД России