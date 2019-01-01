Сильный мороз и туман “накроет” Петербург в последний рабочий день

Туман в Петербурге прогнозируют утром, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Также в этот день можно ожидать сильные морозы, температура опустится еще ниже, чем в предыдущие дни.





Помимо этого, в городе ожидается небольшой ветер, до 7-8 метров в секунду. Ночью в Петербурге похолодает до - 20 градусов, а вот жителям отдаленных от центра районов можно ожидать все -23 градуса.





На дорогах будет гололед, поэтому спасатели напоминают автовладельцам, что в таких погодных условиях необходимо соблюдать скоростной режим.