В Тосненском районе Ленобласти огнеборцы час тушили сарай частного дома

Сообщение о пожаре поступило на телефон экстренной службы 24 января в 13:00. На место выехали две единицы техники и восемь человек личного состава. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ленинградской области.





Сообщалось, что в деревне Рябово Тосненского района Ленинградской области горит частный дом. Очаг возгорания также был и на прилегающей территории, в сарае.





На месте происшествия работали дежурные смены 86 и 87 пожарно-спасательных частей. На месте спасатели выяснили, что пламя распространилось на 45 квадратных метров. Ликвидировать пожар удалось в 13:58.





Информация о пострадавших не поступала. Дознание по пожару ведёт отдел надзорной деятельности.