Суд Петербурга оставил под арестом обвиняемого во взяточничестве замгубернатора Псковской области





Он будет находиться под стражей до 12 ферваля 2019 года





Как полагает следствие, шестого октября.2011 супруга Кузнецова заключила с исполнительным директором ООО «ВестСтрой» Очневым договор купли-продажи жилого дома. Кузнецова передала Очневу в качестве оплаты по договору пять млн рублей. Потом Кузнецов, получив требование Очнева о передаче оставшейся части денег. Кузнецов потребовал у бизнесмена освободить жену от выплаты оставшейся части денег по договору в обмен на решение вопросов в бизнесе Очнева с помощью своего служебного положения. В частности, он предлагал бизнесмену помощь в заключении выгодных контрактов при осуществлении государственных и муниципальных закупок, а также при разрешении иных проблемных вопросов, возникающих с органами власти и местного самоуправления. В итоге Очнев согласился. Кузнецов в свою очередь обеспечил победу ООО «Вест-Строй» в открытом аукционе на право заключить государственный контракт на строительство лечебного корпуса ГБУЗ «Струго-Красненская РБ». Контракт был заключен на сумму 40,5 млн рублей.





Кузнецов и его защитник просили суд апелляционной инстанции избрать меру в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.

В прениях Кузнецов пояснил суду, что готов строить со следствием конструктивный диалог. Адвокат сказала, что больший вред ходу расследования может причинить свободная пресса, присутствующая в зале, а не Кузнецов. Процесс проходил в открытом режиме. Ходатайств о проведении судебного заседания в закрытом режиме сторонами заявлено не было.





Ранее сообщалось о том, что депутаты ЗакСа Петербурга вступились за диспетчера «Теплосети», который обвиняется в гибели посетителей кафе на Измайловском. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление Приморского районного суда -Петербурга об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, сообщили Gazeta,SPb в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.