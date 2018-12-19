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Суд Петербурга оставил под арестом обвиняемого во взяточничестве замгубернатора Псковской области
17:17
Тэги: ВестСтрой, взятки, александр кузнецов
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