Действия пенсионного фонда привели к тому, что ребенок-инвалид в Приморском районе несколько месяцев не получал законные выплаты

Официальный представитель ребенка-инвалида, проживающего в Приморском районе после всего обратился в прокуратуру Петербурга. Он сообщил, что в почтовом отделении данных не оказалось и там посоветовали обратиться в районный пенсионный фонд.





Заявитель обратился в Управление пенсионного фонда о внесении изменений в выплатное дело о представителе ребенка, но сотрудник фонда изменил данные о месте жительства ребенка-инвалида, не уведомив об этом заявителя.





Место доставки пенсии несовершеннолетнему ребенку было изменено автоматически, также была изменена и дата выплаты. В результате чего, ребенок два месяца не получал законные выплаты.





Прокуратура района в адрес руководителя Управления пенсионного фонда внесла представление об устранении выявленных нарушений и поставила вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.



