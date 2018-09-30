Депутаты ЗакСа Петербурга вступились за диспетчера «Теплосети», который обвиняется в гибели посетителей кафе на Измайловском





Депутаты партии «Справедливая Россия» направили обращение руководителю СК по Петербургу Александру Клаусу, сообщила депутат ЗакСа Петербурга Надежда Тихонова.





Депутаты считают, что виновных следует искать среди ответственных за материально-техническое содержание оборудования должностных лиц "Теплосети", а также – в организациях, проводивших экспертизу теплосети на ее пригодность к эксплуатации.





«Мы считаем несправедливым решение найти "крайнего" в лице диспетчера и завести на него уголовное дело, в то время как все действительно ответственные за этот инцидент люди продолжат занимать свои должности», - считают представители партии «Справедливая Россия».





Напомним, утром 28 сентября 2018 года в подвале дома, где находится антикафе «Типичный Питер», прорвало трубу с кипятком, в результате чего двое молодых людей погибли.



Вчера, 23 января старшему диспетчеру центральной диспетчерской службы АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности.





Как полагает следствие, трагедия произошла в результате ненадлежащего исполнения диспетчером своих профессиональных обязанностей, выразившихся в нарушении нормативно-правовых документов.





Ранее сообщалось о том, что в Петербурге диспетчера теплосети будут судить по делу о погибших после прорыва трубы на Измайловском. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





Фото: Gazeta.SPb











Депутаты Законодательного собрания Петербурга обратились к следователям с требованием пересмотреть обвинение, предъявленное диспетчеру «Теплосети» Евгению Емельянову в причинении смерти по неосторожности двум посетителям кафе "Типичный Питер".