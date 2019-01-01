Легковой автомобиль и автобус устроили семибалльный “замес” на Гражданском проспекте

Информацию о ДТП разместили очевидцы в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”. Сообщается, что около 15:30 в Калининском районе столкнулся автобус №178 и легковой автомобиль марки Mazda Matiz.





По фотографиям видно, что автомобиль в результате столкновения выехал на обочину и встал боком.









Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/vk.com



“Вся Гражданка перед метро Академическая стоит, троллейбусы не едут в обе стороны”, - пишет очевидец.





Согласно информации “Яндекс.Пробки”, на проспекте уже образовались серьезные заторы. Пробки достигли семи баллов.



