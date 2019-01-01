Студенческий десант высадился в Пулково

Для молодых “бойцов” транспортной полиции опытные сотрудники провели урок, в котором продемонстрировали большую часть своего мастерства. Об этом сообщают представители Линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково.





Студенты смогли принять участие в работе криминалистического центра. Увидели показательные выступления кинолога и его четвероногого правоохранителя.



