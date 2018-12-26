«Метрострой» достроит коричневую ветку метро

Правительство Петербурга приостановило расторжение контракта с компанией «Метрострой" по Красносельско-Калининскому направлению.

Подрядчик продолжит работы на участках строительства коричневой ветки при условии своевременного выполнения графика работ. Если же компания будет опаздывать по срокам сдачи строительного объекта, то власть намерена расторгнуть возобновленный контракт.



Напомним, что не так давно дирекция транспортного строительства» подала иск к ОАО "Метрострой" на 2,8 млрд рублей



(Егор Сомкин, Gazeta.SPb)