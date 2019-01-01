Контрольно-счетная палата нашла у комитета по печати Петербурга нарушения на 4,1 млрд рублей

Самое крупное нарушение, которые было выявлено сотрудниками контрольно-счетной палаты Петербурга, общей суммой 3 млрд рублей. Нарушения были выявлены при госконкурсах на размещение рекламы, сообщает ТАСС, со ссылкой на контролирующий орган.





Отмечается, что в 2017 году комитет по печати провел конкурс на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на имуществе, находящемся в государственной собственности Петербурга. Но в процессе не была учтена инфляция, в следствии чего бюджет Петербурга лишился 3,1 млрд рублей.





Общая сумма выявленных нарушений составила не менее 4,1 млрд рублей.





Помимо этого, еще одним крупным нарушением стало то, что комитет по печати наделил правами органов исполнительной власти учреждение “Городской центр рекламы и праздничного оформления”, договор противоречит законодательным нормам.