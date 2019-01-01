СКА сыграет с астанинским «Барысом» в Ледовом

Отметим, что «Барыс» никогда не побеждал в Петербурге в выездных матчах. В двух последних встречах в Северной столице астанинцы пропустили от армейцев по девять шайб.





СКА находится на втором месте в Западном конференции, имея в своем активе 83 очка. «Барыс» на «Востоке» находится на четвертой строчке с 71 очком.





В предыдущем матче СКА дома обыграл минское «Динамо» со счетом 5:1.





Матч состоится в Петербурге в Ледовом дворце. Начало в 19.30 по московскому времени.







