ЦБ запускает систему быстрых платежей. Основной конкурент - Сбербанк

Сообщается, что переводить средства можно будет на любые счета любых банков. Также можно будет использовать вариант перевода по номеру телефона.



Основным конкурентом ЦБ в сегменте мгновенных платежей станет Сбербанк. В течение первого года услуга перевода средств будет предоставляться бесплатно.



С начала 2020 года ЦБ планирует ввести комиссию в размере от одного до шести рублей за одну операцию. Тарифы для народа будут устанавливать банковские организации, заявили в ЦБ.



Вскоре услуга станет доступна также для юрлиц и гос.органов.



(Егор Сомкин, Gazeta.SPb)



