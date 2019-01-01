Самолет из Пулково в Душанбе прибудет с опозданием

Согласно информации онлайн табло Пулково, пассажиры рейса SZ 204 “Санкт-Петербург — Душанбе” приземлятся в столицу Таджикистана только в 18:00. Это на час позже запланированного в расписании времени.





Так, пассажиры должны были прибыть в 17:05. Пассажиры рейса летят авиакомпанией Somon Air. О причинах задержки в Пулково не сообщают.