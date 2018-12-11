В Петроградском районе теплосети на два дня изменят маршрут троллейбуса №7

Санкт-Петербургский ГУП “Горэлектротранс” сообщил Gazeta.SPb, что в связи с прокладкой теплосети на Петровском проспекте там закроется движение троллейбусов, следующих по маршруту №7.





Маршрут изменится только на выходные дни - с 26 по 28 января. Так, изменения начнут действовать с 01:00 до 05:00.





Троллейбусы будут следовать от станции “Таллинская улица” по действующей трассе до станции “Съезжинская улица”. Напомним, прокладка теплосетей в Петроградском районе Санкт-Петербурга будет проходить в выходные дни у дома 20 по Петровскому проспекту.