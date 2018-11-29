В Петербурге семерых наркозависимых водителей лишили водительских прав





Прокурор района в защиту интересов неопределенного круга лиц обратился с исками в суд о лишении водительских прав водителей, страдающих наркозависимостью.



Решениями Петроградского районного суда Петербурга исковые заявления прокурора района удовлетворены, сообщили в прокуратуре Петербурга.



Ранее сообщалось о том, что Ранее сообщалось о том, что петербуржец обвиняется в контрабанде через границу сильнодействующего вещества.(Майя Брик, Gazeta.SPb)





Прокуратура Петроградкого района в ходе проверок соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения выявила семь водителей, которые находятся на учете, как наркозависимые, сообщили Gazeta.SPb в ведомстве.