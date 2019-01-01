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“Солдат спит, а моточасы идут”: в Невском районе зафиксировали водителя спецтехники, который “накручивал” себе рабочие часы (ВИДЕО)
15:20
Тэги: невский район, трактор, происшествие
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