“Солдат спит, а моточасы идут”: в Невском районе зафиксировали водителя спецтехники, который “накручивал” себе рабочие часы (ВИДЕО)

В группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург” участники разместили видео из Невского района Петербурга. Водитель спецтехники поднял машину и прокручивает колеса. Подобные видео в сети стали появляться все чаще. Очевидцы уверены, что делают это недобросовестные сотрудники для того, чтобы накрутить себе пробег и не убирать снег на улицах.





Водителя поймали в объектив камеры напротив ТРК “Лондон Молл” около 12:00 24 января.





В свою очередь специалисты отмечают, что водители трактора крутят в воздухе колесами не для того, чтобы списывать топливо или наматывать километраж.





“Все дело в том, что таким образом водители техники прогревают машины, быстро замерзающие на сильном морозе”, - пишут в группе.





Помимо этого, водители техники таким образом еще и греются. Как уверяют специалисты, сделать это на холостом ходу не получается в силу особенностей техники.



