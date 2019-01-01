В Петербурге меньше всего лифтов в 2019 году заменят в Василеостровском районе

В целом за 2018 году в Петербурге было заменено 789 лифтов в 167 многоквартирных домах. Это наименьшее количество за последние пять лет.

«Каждый год порядка 1000 лифтов навсегда выбывает из строя, а около 11 000 нуждаются в капитальном ремонте», - говорит гендиректор ООО «МЛМ Нева трейд» Игорь Янукович. - «Около 40% взрослого населения Петербурга – пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья. Эти пассажиры могут испытывать дополнительные сложности с подъемом и спуском из-за простаивающего или сломавшегося лифта».

Согласно данным Фонда, в 2019 году будут заменены или отремонтированы 875 лифтов. На это будет потрачено более 2,5 млрд рублей (27% от общего бюджета на капремонт).



Ранее сообщалось о том, что самые Ранее сообщалось о том, что самые старые лифты Санкт-Пете рбурга можно найти в Калининском, Выборгском и Невском районах. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Один из лидеров по замене лифтов в Петербурге компания “МЛМ Нева трейд” подвела итоги работы в 2018 году. Всего компания выиграла более 40% конкурсов на замену лифтового оборудования, проводимых Фондом капитального ремонта. В ушедшем году компания заменила 422 лифта в 10 районах города. Наибольшее количество лифтов было установлено компанией в Выборгском районе, наименьшее - в Пушкинском и Колпинском районах.