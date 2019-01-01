В Киришах в сгоревшей квартире обнаружили труп

47news со ссылкой на правоохранительные органы. Вечером 23 января в Киришском районе Ленинградской области в сгоревшей квартире обнаружили труп человека. Об этом сообщаетсо ссылкой на правоохранительные органы.





Труп нашли в одной из квартир дома по улице Комсомольской, на первом этаже. Предварительно установили личность погибшего – это мужчина 55-ти лет, уроженец Сланцевского района. Выдвинута версия о том, что пожар случился по вине погибшего: мужчина закурил, а немного позже уснул, забыв потушить сигарету.





Сейчас выясняются точные обстоятельства случившегося и устанавливается личность погибшего.