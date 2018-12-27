В Веселом Поселке очевидцы записали на видео неадекватного таксиста “Везет” (ВИДЕО)

Видео, на которое попал таксист “Везет”, разместили в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург” 24 января. На нем видно, как таксист размахивает руками, громко выражается и ведет себя неадекватно.





Свидетели события за кадром смеются, но комментируют, что водитель вел себя неадекватно и странно. Они также отмечают, что у водителя позже забрали ключи, чтобы он не смог в таком состоянии сесть за руль.





“Водитель таки выкрикивал разные звуки и странно себя вел. Позже ребята забрали ключи у данного человека”, - пишут очевидцы.





Ситуацию прокомментировали официальные представители “Везет”. Они отмечают, что водитель в этот день не работал, но сотрудничать с ним больше не будут.





“Водитель не работал в этот день. Тем не менее после того, как видео попало к нам в группу, мы заблокировали его. Сотрудничества с нашим сервисом у этого человека не будет”, - написали представители диспетчерской службы.







