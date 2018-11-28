В Невском районе Петербурга мужчина устроил стрельбу после ссоры с женой

Инцидент произошел в одной из парадных дома № 12/1 в 3-м Рабфаковском переулке в Невском районе Петербурга.





Как сообщили в правоохранительных органах, в полицию обратилась жена дебошира и рассказала о том, что ее муж, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал стрелять из пистолета в парадной.



На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Во время задержания мужчина оказал сопротивление и ударил старшего сержанта. В итоге его все-таки удалось задержать и доставить в отдел полиции для составления протокола.





Ранее сообщалось о том, что в Ленобласти конфликт между бывшим и супругами - газификаторами закончился избиением и угоном Audi.(Майя Брик, Gazeta.SPb)



