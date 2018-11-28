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В Невском районе Петербурга мужчина устроил стрельбу после ссоры с женой
15:02
Тэги: невский район, стрельба, пистолет
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