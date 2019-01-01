В Выборгском районе грузовик наехал на женщину

Сегодня, 24 января, в Выборгском районе Петербурга произошла серьезная авария с участием грузовика, передаёт Управление ГИБДД ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.





ДТП случилось на улице Художников. По предварительной версии, грузовик Isuzu, за рулем которого находился мужчина 1977 гр, наехал на женщину, которая проходила рядом. Отмечается, что при этом грузовик двигался задним ходом.





О пострадавшей под колесами грузовика женщине известно, что она родилась в 1951 году. С места аварии пострадавшую срочно госпитализировали. Сейчас её состояние оценивается как тяжелое. О том, получил ли водитель Isuzu какие-то травмы, не сообщается.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту ДТП и устанавливают причины произошедшего.



