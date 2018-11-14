Госстройнадзор прокомментировал информацию об обысках ФСБ в ведомстве





«В ведомстве сотрудники Управления Федеральной службы безопасности России по Петербургу и Ленинградской области проводят гласные оперативные мероприятия. Сотрудники Госстройнадзора Петербурга оказывают содействие в работе Управления», - сообщили в службе.





Напомним, сегодня сообщалось о том, что сотрудники Федеральной службы безопасности пришли в здание Службы государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга на улице Зодчего Росси.













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Госстройнадзор прокомментировал информацию об обысках в кабинетах ведомства, сообщили Gazeta.SPb в Службе государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга.