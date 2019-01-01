Командующий войсками Западного военного округа объявит в Петербурге минуту молчания

В Петербурге 27 января в ходе военного парада на Дворцовой площади пройдет минута молчания в память о погибших в годы блокады ленинградцах. Минуту молчания объявит командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлёв, сообщает ЗВО.





Сообщается, что память погибших в годы блокады почтут под звук метронома. Это произойдет после того, как полковник Александр Журавлев объедет парадный строй военнослужащих Петербургского гарнизона и обратится к войскам.



