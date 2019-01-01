Во Всеволожске задержан мужчина, который в школе угрожал ножом отцу одного из учеников

Утром в одну из школ города Всеволожска пришла нетрезвая женщина и ее сожитель. Женщина попыталась забрать из учебного заведения своего

ребенка, который в настоящее время проживает с ее бывшим супругом.

Работники общеобразовательного учреждения не отпустили ребенка и

позвонили его отцу, который вскоре приехал в школу. В этот момент нынешний сожитель матери ребенка, пришедший в школу вместе с ней, достал нож и начал угрожать ее бывшему мужу. Увидев

в помещении вооруженного мужчину, охранник школы сразу же нажал

кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника на месте происшествия.



Задержанный, ранее судимый за преступления, предусмотренные

статьями 161 (грабеж) и 228 (незаконное хранение наркотических и

психотропных веществ) УК РФ, был передан сотрудникам территориального отдела полиции.



Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



Ранее сообщалось о том, что Ранее сообщалось о том, что жителю Ленобласти предъявлено обвинение в похищении человека. (Майя Брик, Gazeta.SPb)



