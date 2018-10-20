Выпускники школ Ленинградской области первыми освоят нововведения ЕГЭ

Прогресс не стоит на месте, это коснулось и традиционного экзамена для старшеклассников. Во время пробных экзаменов выпускники не только проверят свои знания, но и ознакомятся с полной процедурой проведения предстоящего экзамена, в том числе и правильным заполнением бланков и соответствующим официальным требованиям хронометражем, сообщили GazetaSPb из Администрации Ленинградской области.





Пробные экзамены с нововведениями пройдут в начале и конце весны, тренировочные экзамены будут проходить по профильной математике и русскому языку. До этого школы будут проводить пробные экзамены в традиционных формах для проверки непосредственно знаний учеников. В экзаменах примут участие все зарегистрированные выпускники текущего учебного года, сообщили в Администрации Ленинградской области. (Дарья Колаш, Gazeta.SPb)