Движение по автодороге Р-21 в Ленобласти полностью перекрыто из-за массового ДТП





По предварительной информации, около 13:00 24 января на участке автодороги Р-21 произошло ДТП с участием двух грузовых и двух легковых автомобилей. Представители подрядной организации, обслуживающей дорогу, выехали на место происшествия. Проезжая часть в месте столкновения была обработана противогололедными материалами.



О пострадавших не сообщается.





В связи с ДТП на км 75+300 федеральной автодороги Р-21 "Кола" полностью перекрыто движение, сообщили Gazeta.SPb в ФКУ Упрдор "Северо-Запад"