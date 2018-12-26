Роскачество рассказало, какое средство для мытья посуды лучшее

Роскачество исследовало моющие средства, которые доступны в России, и выявило среди них самое лучшее. Об этом 24 января сообщает РБК.

В исследовании принимали участие больше 40 марок средств для мытья посуды разных ценовых категорий – от 14 до 600 рублей. Каждое проверили по 21 критерию.





Лучшим по всем показателям средством для мытья посуды стал Fairy. Второе место заняло Sarma, а третье – Sodasan. Далее идут Amway, Aos, Synergetic, Bio Mio, Ecover zero, Faberlic и Bon Sai.





Отметим, что при тесте больше всего тарелок удалось отмыть средством Amway, а лучше всего пенится средство Fairy.





Кроме того, Роскачесво опровергло миф о том, что лучшие моющие средства непременно должны быть густыми и давать обильную пену.



