Жителю Ленобласти предъявлено обвинение в похищении человека





Напомним, в полицию обратилась 23-летняя девушка и рассказала о том, что мужчина заставил ее зайти к нему домой, а потом не выпускал обратно и избивал. В заточении потерпевшая находилась с 18 по 21 января.





Ранее злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений различной степени тяжести.





Расследование уголовного дела продолжается.



Ранее сообщалось о том, что Ранее сообщалось о том, что житель Ленобласти убил свою сожительницу из-за того, что она отказалась готовить ужин(Майя Брик, Gazeta.SPb)











Фото: Следственный комитет Ленобласти













Житель деревни Рабитицы Волосовского района Ленобласти, который три удерживал свою бывшую сожительницу в своей квартире, обвиняется в похищение человека, сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете Ленобласти.