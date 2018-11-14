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Сотрудники ФСБ нагрянули с обысками в Госстройнадзор в Петербурге

13:52
Тэги: Госстройнадзор, евгений ким, обыски, фсб
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Тэги: Госстройнадзор, евгений ким, обыски, фсб



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