Сотрудники ФСБ нагрянули с обысками в Госстройнадзор в Петербурге





В частности, силовики интересуются кабинетами главы службы Евгения Кима, его первого заместителя Елены Чеготовой и начальника управления выдачи разрешений Арсения Волкова. Во время обысков была изъята документация. При этом, как сообщает «Фонтанка.ру», Евгений Ким находится на совещании и не в курсе дел.



В Госстройнадзоре пока никак не комментируют визит ФСБ.











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Сотрудники Федеральной службы безопасности проводят оперативные мероприятия в здании Службы государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга на улице Зодчего Росси.