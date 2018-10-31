В Петербурге прошел первый этап праздничных выплат ветеранам и блокадникам

Сегодня, 24 января, завершился первый этап единовременных выплат ветеранам ВОВ и участникам блокады Ленинграда, проживающим в Санкт-Петербурге. Выплаты, напомним, приурочены к 75-летию снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщили в Смольном.





Денежные средства получили 382,4 тысячи блокадников и участников ВОВ – каждому перечислили по семь тыс рублей. Также выплаты предоставили петербуржцам, которые родились до 3 сентября 1945 года – им отправили по три тыс рублей. Общая сумма выплат составила 1,6 млрд рублей – все средства были взяты из городского бюджета.



