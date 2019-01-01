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Петербург занял второе место в рейтинге городов России с наибольшим числом везучих жителей
13:32
Тэги: акции, яндекс.деньги, рейтинг
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