Петербург занял второе место в рейтинге городов России с наибольшим числом везучих жителей



Для этого сервис изучил платежи россиян в рамках акции «Эпиденьгия» и статистику начисления подарочных баллов (1 балл — 1 рубль). Баллы распределяются случайным образом среди всех, кто участвует в акции и оплачивает покупки картой Яндекс.Денег, из электронного кошелька или привязанной к нему картой любого банка.



Выяснилось, что Петербург оказался на втором месте среди городов России с наибольшим количеством жителей, которые выигрывают баллы в рамках акции «Эпиденьгия». Первое место в этом списке досталось Москве, третье — Екатеринбургу. А вот в первую тройку городов по доле пользователей, выигрывающих баллы Яндекс.Денег, относительно численности населения города Петербургу попасть не удалось — он занял лишь девятое место. На первой строчке в этом топе оказался Екатеринбург, на второй — Иркутск, на третьей — Нижний Новгород.

Ранее сообщалось о том, что объявился второй победитель из Петербурга, выигравший в новогоднем тираже «Русского лото» 500 млн рублей. (Майя Брик, Gazeta.SPb)



Петербург занял вторую строчку в рейтинге городов России с наибольшим числом везучих жителей. К такому выводу пришли Яндекс.Деньги проанализировав, кому из российских пользователей удача улыбается чаще.