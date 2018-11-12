Glorax Development оказалась в десятке застройщиков Петербурга по объему выручки





За этот период выручка компании увеличилась более чем в два раза благодаря успешной реализации масштабных проектов: Ligovsky City на Лиговском проспекте, Golden City на намывных территориях Васильевского острова и «Английская миля» на Петергофском шоссе, а также старту продаж в клубном доме Grand House в 400-х метрах от Невского проспекта, сообщили Gazeta.SPb в компании.



Стабильный интерес к проектам Glorax Development со стороны покупателей позволяет компании наращивать объемы строительства и выводить на рынок новые знаковые проекты с авторской архитектурой, продуманными планировками и собственной инфраструктурой. Присутствие в рейтинге подтверждает лидирующие позиции Glorax Development в отрасли и говорит о высоком качестве реализуемых проектов.



Согласно расчетам независимого Аналитического центра ЦИАН, по итогам 2018 года на ТОП-10 застройщиков-лидеров по объему оценочной выручки пришлось 227,7 млрд руб., то есть более половины (55%) от того, что заработали застройщики Санкт-Петербурга и Ленинградской области за 12 месяцев. По данным аналитиков, девелоперы заключили 106,7 тыс. сделок по ДДУ на 416,7 млрд руб. По сравнению с 2017 годом число сделок увеличилось на 30%, а объем выручки на 37%.



Ранее сообщалось о том, что п Ранее сообщалось о том, что п етербургская Glorax Development выходит на московский рынок недвижимости.(Майя Брик, Gazeta.SPb)





Компания Glorax Development вошла в ТОП-10 девелоперов по объему выручки в Петербурге и Ленинградской области по итогам 2018 года.