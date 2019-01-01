Очередная репетиция парада заставила Петербург встать в пробках

Сегодня, 24 января, в Северной столице проходит вторая репетиция парада ко Дню снятия блокады Ленинграда. В связи с этим, а также со снежными заносами, ситуация на дороге оставляет желать лучшего, передает «Фонтанка».





Согласно данным "Яндекс.Карты", утром в Петербурге держались пробки в восемь баллов, хотя обычно они достигают отметки в семь. Сейчас ситуация на дороге немного прояснилась – семь баллов. Однако автомобилисты жалуются еще и на снег, который намело за ночь, и недовольны тем, что репетицию парада устроили в рабочее время.





Отметим, что в связи с репетицией парада перекрыт центр города: Дворцовая и Адмиралтейская набережные, Дворцовый мост. Также частично заблокировано движение по Невскому проспекту.



