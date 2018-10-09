Старый порнограф-педофил задержан в Ленобласти

Как сообщили в правоохранительных органах, его удалось задержать после того, как жительнице Приозерска через приложение WhatsApp пришли материалы порнографического характера с изображением несовершеннолетних детей.





Сотрудники полиции провели обыск в квартире злоумышленника на улице Новостроек в Кузнечном и обнаружили шесть жестких дисков, которые содержали фото- и видеоматериалы порнографического характера с участием задержанного и неустановленных малолетних детей. Кроме того, во время обыска были обнаружены 3 USB-флешки, моноблок, предметы сексуального характера и газовый пистолет.





Известно, что задержанный работает администратором в инвестиционной компании.





Возбуждено уголовное дело.



