На хлебозаводе Сестрорецка нашли насекомых

Обязательная защита от грызунов и насекомых выполнена некачественно, а сами условия хранения заготовок для производства хлеба были не соблюдены: грязные лотки, не указаны сроки годности продуктов. В складских помещениях не было косметического ремонта, а готовые хлебобулочные изделия хранятся на полу, сообщили в прокуратуре Курортного района.



В отношении руководства завода возбуждено 2 дела об административных правонарушениях, сотрудников обязали исправить нарушения в предприятии. Материалы и результаты проверки направлены в Роспотребнадзор, сообщили в прокуратуре Курортного района. (Дарья Колаш, Gazeta.SPb)





В ходе проверки было выявлено множество санитарных нарушений, в производственном цеху были обнаружены тараканы, помещения продезинфицированы ненадлежащим образом, говорится в сообщении прокуратуры Курортного района.