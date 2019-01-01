Тяжело травмированного жителя Гатчины доставили вертолетом в Петербург

Накануне, 23 января, вертолет санавиации экстренным образом доставил серьезно травмированного мужчину из города Гатчины Ленинградской области в Петербург. Об этом сообщается на странице «Национальной службы санавиации» в социальной сети «ВКонтакте».





Известно, что у пострадавшего диагностировали множество различных переломов: ребер, позвонков, плечевой кости, крестца. Также у мужчины обнаружили ушибы головы.





Пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе. Пока о его состоянии ничего неизвестно, врачи борются за его жизнь.



