У гендиректора в Ленобласти угнали внедорожник за 5,4 млн рублей





Как сообщили в правоохранительных органах, в полицию обратился владелец автомобиля и рассказал, что припарковал внедорожник в посёлке Тельмана рядом с торговым центром. Он вернулся через 1,5 часа и обнаружил, что автомобиля уже нет на месте. Сумма ущерба составила 5,4 млн рублей. Автомобиль застрахован.



Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, проводится проверка.





В Тосненском районе Ленинградской области у предпринимателя угнали внедорожник Toyota.