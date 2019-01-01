Аналитики рассказали, как отношение к полиции связано со средним классом

Аналитики компании SuperJob решили проверить мнение американского антрополога Дэвида Грэбера, который однажды сказал: «Принадлежность к среднему классу определяется тем, чувствует ли человек себя в большей безопасности, когда видит полицейского на улице», - и опросили россиян по этому поводу. Об этом сообщает компания SuperJob.





Оказалось, что только 35% россиян чувствуют себя безопасно, когда видят полицейского, а значит, согласно теории Грэбера, относятся к среднему классу. В то же время в ходе опросе 37% россиян признались, что сами причисляют себя к среднему классу. Заметим, что опрос проводился среди экономически активных граждан.





Большая же часть респондентов (42%), встретив полицейского на улице, почувствует страх и тревогу. Остальные затруднились ответить.





Ответы разнятся от региона к региону. Так, например, самый большой уровень доверия полиции (около 51%) в Сибири, меньше – в столице. А в Санкт-Петербурге расклад такой: 38% доверяющих полиции против 39% не доверяющих.