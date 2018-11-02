В Кингисеппе строителя обвинили в двойном изнасиловании школьницы





Как сообщили в правоохранительных органах, в полицию обратилась мать 14-летней девочки и рассказала о том, что ее дочь подверглась сексуальному насилию со стороны 23-летнего дробильщика строительной компании. По ее словам, в квартире на Крикковском шоссе молодой человек дважды переспал с ее дочерью.





Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.





Ранее сообщалось о том, что житель Ленобласти предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии над мальчиками. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





В Кингисеппе 23-летний молодой человек соблазнил восьмиклассницу.